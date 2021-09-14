Женщина раскрыла простой способ удалить запутавшуюся в волосах резинку

Женщина раскрыла простой и безболезненный способ распутать колтун и удалить запутанную в волосах резинку. На соответствующие сторис в Instagram обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница Даниель Элдер (Danielle Elder) регулярно делится на своей странице рассказами о семье и различными полезными в быту советами. Так, героиня материала опубликовала ролик с лайфхаком, с помощью которого она удалила резинку из колтуна волос своей дочери. Для этого она пролила на аксессуар несколько капель лимонного масла: резинка порвалась под воздействием раствора, после чего женщина без труда сняла ее с пряди.

«Поделитесь этим в своих сторис, чтобы все ваши знакомые узнали об этом крутом лайфхаке. Я терпеть не могу маленькие резинки, но этот метод удаляет их без слез ребенка», — подписала она кадры.

В июле женщины нашли неожиданный способ избавиться от электризации волос. Например, пользовательница TikTok Саванна (Savannah) из Нью-Йорка использовала для этой цели специальные антистатические салфетки для одежды. Женщина провела одной из них по волосам и продемонстрировала, как они мгновенно стали гладкими.

