На Николаевскую сопку в Красноярском крае появилась канатная дорога

Канатная дорога на красноярскую Николаевскую сопку откроется в субботу, 18 сентября. Об этом рассказали в главном управлении по физической культуре и спорту Красноярского края.

Помимо открытия канатной дороги, 17 и 18 сентября в МФК «Радуга» пройдут различные мероприятия, посвященные Международному дню студенческого спорта, в том числе турнир по квиддичу (вымышленный вид спорта, в который играют персонажи книги «Гарри Поттер»).

Ранее сообщалось, что в Калуге появится канатная дорога через реку Ока. Объект появится в центральном районе города, его возведение планируют начать в 2022 году. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, канатная дорога позволит создать на другом берегу Оки жилой район размером 43 тысячи квадратных метров.

Конечными точками транспортного маршрута, куда войдет канатная дорога, станут горнолыжный комплекс «Квань» и музей космонавтики имени Циолковского.