Володин раскрыл автора идеи «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин был автором и инициатором строительства газопровода «Северный поток-2». Такие данные в своем Telegram-канале раскрыл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в СМИ пишут о газопроводе как о коммерческом проекте, который реализует «Газпром» вместе с компаниями из других стран. «Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Володин утверждает, что предложение построить дублер «Северного потока» Путин высказал в ходе телефонного разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по пути в аэропорт. Тогда же они обсуждали протяженность маршрута и соблюдение всех требований экологической безопасности. В каком году имел место этот разговор, глава ГД не уточнил.

Политик подчеркнул, что объем вредных выбросов в результате поставок по «Северному потоку-2» в 5,6 раза меньше, чем в результате прокачки через Украину. Таким образом, европейские потребители смогут получить более дешевый и экологичный газ.

Для России Володин сравнил значение «Северного потока-2» с Байкало-Амурской магистралью и Крымским мостом. Он похвалил канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что она смогла отстоять интересы своей страны.

О завершении строительства газопровода Миллер сообщил в пятницу, 10 сентября. Из-за давления США работы задержались на 20 месяцев. Дата начала эксплуатации магистрали неизвестна, поскольку перед началом поставок маршрут должен пройти сертификацию. В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNetzA) сообщили, что на это потребуется от двух до четырех месяцев.

Главной проблемой остается объем поставок по газопроводу. Поскольку тот попадает под действие обновленной газовой директивы ЕС, Газпрому придется либо заполнять только половину трубы, либо лишиться контроля над оператором Nord Stream 2 AG, либо допустить к прокачке другую компанию, что противоречит российскому законодательству. Сроки окупаемости проекта в таких условиях не уточняются.