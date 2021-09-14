Россияне определили самые опасные профессии

Россияне определили перечень самых опасных профессий, который возглавили пожарные, саперы и шахтеры. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, профессию пожарного указали 60 процентов опрошенных. На втором месте расположилась специальность сапера — ее отметили 47 процентов респондентов. «46 процентов участников исследования выделили опасность работы шахтером, а 42 процента — спасателем», — говорится в исследовании.

Еще треть респондентов (33 процента) заявили, что опасной считают профессию военного, а четверть опрошенных (26 процентов) отметили работу космонавтов. Кроме того, 23 процента россиян полагают, что опасна работа пилотов, а 22 процента — полицейских.

Также 15 процентов участников опроса выделили профессию водителей, а 12 процентов — врачей. Респонденты указывали на опасность многих других профессий, но они набрали менее 10 процентов.

Всего 95 процентов россиян уверены, что представителям опасных профессий нужно доплачивать «за опасность». При этом 7 процентов опрошенных отметили, что, по их мнению, доплаты должны быть в размере до 10 процентов от официального оклада. Также около трети (32 процента) полагают, что доплаты должны составлять 10-30 процентов от зарплаты, а 40 процентов опрошенных высказались в пользу доплат в 30-50 процентов от заработной платы. Еще 21 процент опрошенных уверен, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.

Ранее участники опроса сервиса по поиску работы SuperJob назвали самые скучные профессии. Ими оказались профессии охранника, бухгалтера и продавца.