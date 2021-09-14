В книгах трех кандидатов в канцлеры Германии нашли плагиат

Bild: в книгах кандидатов в канцлеры ФРГ найдены заимствования без ссылок на источник

Германский эксперт Штефан Вебер проанализировал книги трех кандидатов на пост канцлера ФРГ и нашел в них заимствования без ссылок на оригинальный источник. Об этом сообщает газета Bild.

По словам Вебера, самое большое число заимствований оказалось в книге кандидата от партии «зеленых» Анны Бербок, написанной в 2021 году. Эксперт назвал ее работу «бездонной бочкой» скопированного текста. Он утверждает, что перестал считать заимствования после 100 заимствованных отрывков.

В работе написанной в 2009 году Армином Лашетом, кандидатом от консервативной партии, было найдено 17 мест, где заимствованный текст не снабжен ссылками. Также Вебер насчитал три скопированных фрагмента у социал-демократа Олафа Штольца.

Ранее в Таджикистане высшим должностным лицам, депутатам, судьям и ряду чиновников запретили писать научные диссертации без согласия президента страны Эмомали Рахмона. Это связано с низкой уникальностью кандидатских и докторских работ у госслужащих и обвинениями в адрес первых лиц со стороны экспертного сообщества «Диссернет».