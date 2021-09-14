Россиянам объяснили последствия отмены виз с одной европейской страной

Российским туристам объяснили последствия возможной отмены виз с Сан-Марино. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты ассоциации напомнили, что для посещения Сан-Марино россиянам требуется шенгенская или итальянская виза, так как карликовая республика находится на территории Италии, а авиасообщение с этой европейской страной не возобновлено. Помимо прочего, Италия не признает вакцину «Спутник V» и не выдает туристические визы российским туристам.

Тем не менее, согласно заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, при условии нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации отказ от визовых требований позволит активизировать туристические связи с Сан-Марино. Так, министр подчеркнул, что республика является одним из первых государств в Европе, которое признало российскую вакцину «Спутник V» и закупила данный препарат.

Специалисты предположили, что подписание соглашения об отмене визового режима подразумевает снятие ограничений для граждан Сан-Марино на поездки в Россию. Однако также отмечалось, что данное решение не сможет существенно увеличить показатели туристического потока. Например, в 2017 году Россию посетили 146 туристов карликового государства, в 2018 году — 60, в 2019 году — 96 человек, в 2020 году — четыре, а за весь 2021 год — ноль.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вскоре может достичь соглашения об отмене визового режима с Сан-Марино. По его словам, документ находится в «высокой степени готовности». Его подписание будет организовано в ближайшее время.

