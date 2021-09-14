В Ростове стая собак прогрызла автомобиль во время «охоты» на кошку

В Ростове-на Дону стая бродячих собак пыталась достать кошку, спрятавшуюся внутри автомобиля, и сильно погрызла транспортное средство, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью в Ворошиловском районе на улице Творческой. Агрессивные животные погрызли бампер, капот и сумели повырывать провода.

Владелица иномарки сообщила, что слышала лай, доносящийся с улицы, но на тот момент времени, когда это происходило, она не придала этому значения. Последствия «охоты» собак за кошкой она обнаружила на утро. Животное пряталось под капотом автомобиля и осталось невредимым.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как следует себя вести при встрече с бродячими собаками. По его словам, при встрече с бродячим псом или целой стаей нужно сразу обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить их для помещения в приют. Он также призвал россиян не кормить и не согревать собак, обустраивая теплые будки, поскольку эти действия усугубляют проблему.