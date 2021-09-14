Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Казанцева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким генерала армии Виктора Казанцева в связи с его смертью, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Казанцев внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом. Кроме того, он посвятил жизнь защите Отечества, развитию Вооруженных сил и сохранению славных ратных традиций, добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Казанцева уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, а также за верность выбранной профессии.

Ранее стало известно, что в Краснодаре скончался Герой России, бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал армии Виктор Казанцев. Он умер в госпитале утром во вторник, 14 сентября, после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.