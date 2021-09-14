Часто отдыхающий на российском юге турист назвал главные методы обмана торговцев

Российский путешественник, часто отдыхающий на юге страны, рассказал, какие методы зачастую используют торговцы на рынках, чтобы обмануть туристов. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь он отметил, что продавцы не спрашивают у туристов, какое количество граммов конкретного продукта им нужно, а зачерпывают его и, частично закрывая пакетом, спрашивают: «Столько?»

«Что делать туристу? Называть, сколько вам конкретно надо в граммах. Главное, успеть это сделать до того, как продавец зачерпнет или отрежет продукт», — пояснил путешественник.

Кроме того, россиянин заметил, что торговцы маскируют салаты и морские деликатесы, которые продаются на развес. «Сверху кладутся мидии, рапаны, рыба и у покупателя создается ощущение, что их очень много. А внутри оказывается морковка, которая гораздо дешевле», — уточнил отдыхающий.

Он также обратил внимание на то, что на российском юге часто используют «хитрые» весы, которые обвешивают покупателя в два раза. Чтобы избежать обмана, путешественник посоветовал иметь при себе свои весы и предлагать взвесить товар на них.

«Фраза "А давайте я перевешу на своих весах?" действует на продавцов, как красная тряпка на быка. Они тут же отказываются что-либо продавать, запрещают перевешивать и начинают нервничать», — поделился он.

В августе другой российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как продавцы обсчитывают покупателей на местных рынках. Турист отметил, что торговцы врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». По словам мужчины, он был на рынке два раза, и в обоих случаях ему называли одинаковую цену.