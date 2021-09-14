Россияне массово захотели улететь в одну европейскую пляжную страну

Спрос на авиабилеты в Испанию среди российских туристов вырос в четыре раза

Россияне массово заинтересовались отдыхом в Испании — спрос на авиабилеты в европейскую пляжную страну значительно вырос на фоне новости о возобновлении авиасообщения с РФ с 21 сентября. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поездок и путешествий «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, количество поисковых запросов на билеты на испанские курорты выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, Испания входит в топ-5 стран, открытия границ которых российские туристы больше всего ждут — наряду с Италией и странами Балтии.

При этом аналитики заявили, что возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса не вызвало.

Ранее власти Вьетнама захотели с октября открыть остров Фукуок для отдыхающих. Уточняется, что на курорт планируется пускать полностью привитых путешественников, а также тех, кто переболел COVID-19 не раньше чем за 12 месяцев до приезда.