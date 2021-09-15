Армянский военнослужащий расстрелял сослуживцев на боевом посту

Армянский военнослужащий расстрелял сослуживцев во время дежурства на боевом посту. В результате погиб один сержант-резервист, еще один военный получил ранение. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 13 сентября, в одной из воинских частей на юго-востоке страны. Нападавший был задержан местными правоохранителями, против него было возбуждено уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства. Другие подробности происшествия пока не приводятся, мотивы задержанного выясняют следователи.

Ранее стало известно о гибели армянского военнослужащего в результате снайперского обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Азербайджана вблизи села Ерасх. Огонь велся с приграничной территории, несмотря на договоренности о перемирии. Баку свою причастность к гибели военного отвергает.