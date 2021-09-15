Полицейские годами арестовывали невиновного брата-близнеца вместо мошенника

Мошенник из Индии, прикидывавшийся гуру и обманывавший людей, в течении девяти лет использовал невиновного брата-близнеца, чтобы скрываться от полиции. Об этом сообщает Vice News.

Рам Сингх Порте из штата Чхаттисгарх попал в сводки местной полиции еще 2012 году, после того как представился женщине, страдавшей от неизвестного заболевания, знахарем. Он объявил, что сведущ в тайных знаниях, а недуг несчастной вызван «паранормальной активностью». После этого фальшивый гуру продал женщине некое «лекарство» из трав и скрылся. «Он выдавал себя за мистического знахаря и продавал людям поддельные лекарства», — рассказал инспектор полиции, ведущий дело.

В банду Порте входили еще три человека. Вместе они смогли одурачить нескольких простодушных соотечественников на общую сумму в 150 тысяч рупий (около 148 тысяч рублей). В течении 2012-2015 годов сообщников Рам Сингха удалось арестовать, однако сам он каждый раз ускользал от правоохранителей.

Выяснилось, что у преступника есть брат-близнец по имени Лаксман, и каждый раз, когда ловили якобы Рам Сингха, оказывалось, что задержан брат злоумышленника. Сейчас полицейские не знают, действительно ли им все время попадался Лаксман или он участвовал в махинациях брата.

Рам Сингха удалось задержать только после того, как один из его родственников рассказал, что Порте точно будет на фестивале в родном городе. «Мы смогли наконец поймать его и получить признательные показания», — рассказал следователь.

Сейчас преступник ожидает суда в полицейском участке, а его брат выпущен на свободу после очередного ошибочного задержания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина, лишенный прав на 20 лет, прикидывался братом-близнецом, чтобы пользоваться автомобилем. Он попался, когда попытался взять машину в аренду.