В российском регионе начали проверять доходы у безработных миллионеров

Власти Саратовской области начали проверять законность доходов у безработных граждан, которые покупают дорогостоящие объекты. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Пилотный проект запущен в Энгельсском районе. По информации Бусаргина, на данный момент обнаружено не менее 40 безработных жителей этого российского региона, которые за прошедший год оформили в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. «Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры», — добавил он.

Как отметил вице-губернатор, в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за прошедшую неделю в бюджет региона дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей. С начала года этот показатель составил 671,6 миллиона рублей.

В апреле сообщалось, что почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании.