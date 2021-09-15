Гей-игры в Гонконге перенесли из-за пандемии COVID-19

Международные спортивные Гей-игры в Гонконге перенесли на 2023 год из-за действующих ограничений на поездки в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Основатель соревнований Деннис Филипс (Dennis Philipse) рассказал изданию, что перенос не связан с недавней критикой игр со стороны ряда политиков. Он отметил, что мероприятие подобного формата не может проводиться с соблюдением эпидемиологических ограничений. «Мы не можем соблюдать правила карантина, мы не можем быть в пузыре. Мы вернемся, когда карантинные меры перестанут действовать», — подчеркнул организатор.

Филипс отметил, что оргкомитет не хочет лишать участников допуска к Гей-играм из-за отсутствия прививки от коронавируса или нехватки времени на подготовку. Он также напомнил, что соревнования должны принести Гонконгу существенную экономическую прибыль, и призвал не политизировать их.

О проведении Гей-игр в Гонконге в 2022-м стало известно еще в 2017 году. За право принять соревнования боролись 17 городов, в том числе мексиканская Гвадалахара и американский Вашингтон. Победителя определило голосование, которое провела Федерация Гей-игр.

Гей-игры — международные спортивные соревнования, похожие на традиционную Олимпиаду, которые проводятся с 1982 года. В них могут участвовать спортсмены любой сексуальной ориентации. Одна из целей Гей-игр — привлечение внимания к дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.