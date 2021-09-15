Тройняшки пожаловались на проблемы в отношениях с парнями

Тройняшки из английского города Грейвзенд, графство Кент, рассказали, что их больше всего раздражает в поведении молодых людей и об особых проблемах в отношениях с ними. Об этом сообщает Daily Mirror.

Сестры активно ведут TikTok и выкладывают туда совместные видео. По словам 18-летних Шерены (Sherena), Кейли (Kayley) и Элизы Терри (Elise Terry), молодые люди часто сравнивают их между собой в комментариях, чтобы определить, кто из девушек красивее и стройнее. «Парни пытаются написать всем нам одновременно, чтобы увеличить свои шансы на свидание, что очень раздражает. Мы сразу же сообщаем друг другу, если парень написал нам, поэтому, если такое случается, мы просто не отвечаем. У нас разные типажи, так что мы никогда не ссорились из-за мальчиков», — объяснила Элиза.

Молодому человеку Шерены однажды написали, что он должен любить всех троих сестер, потому что они выглядят одинаково. Девушки пожаловались, что многих парней отталкивает то, что у его девушки есть две сестры-близнеца.

Родители тройняшек не ожидали, что у них родится три дочери. Родственники и сверстники в школе часто путали сестер, потому что их одинаково одевали. Сестры до сих пор делятся одеждой и косметикой, поскольку у них схожие предпочтения и одинаковый размер, но при этом каждая сохраняет свою индивидуальность.

В будущем сестры Терри планируют разъехаться и жить в одном доме, но в разных квартирах, чтобы стать более независимыми друг от друга и одновременно с этим сохранить связь.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из американского штата Орегон познакомились с братьями-близнецами, влюбились и поселились все вместе. Несмотря на близкую дружбу и совместное проживание, молодые люди не собираются устраивать одну свадьбу на четверых, на которой настаивают их родные.