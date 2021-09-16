Мигрант разделся и приставал в лифте к российской школьнице

В Москве задержали мигранта из Средней Азии, который разделся в лифте и приставал к девятикласснице. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Школьница ехала в лифте своего дома на улице Академика Пилюгина с незнакомым мужчиной. Неожиданно он дотронулся до ее интимного места рукой, затем разделся и показал непристойность, после чего вышел из лифта.
В полицию обратились родители девятиклассницы, которая сразу же рассказала им о происшествии.
Вскоре правоохранители задержали по горячим следам 42-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Как выяснилось, в России он проживает нелегально и нигде не работает.
В настоящее время проводится проверка.