Камчатский краевой музей отпраздновал 110 лет

Камчатскому краевому музею исполнилось 110 лет. В честь юбилейной даты подготовлена временная фотовыстава «110», сообщает ИА «Камчатское время».

На выставке представлены фотографии из собрания Камчатского краевого объединенного музея. Виртуальная экспозиция покажет посетителям предметы из собрания музея: оцифрованные фотографии из альбома Бенедикта Дыбовского, которые датируются концом XIX века. Посетители могут увидеть, как выглядел Петропавловск-Камчатский и его жителям в конце XIX века. Представлены также фотографии начала XX века из альбомов Вольского и Ларина.

Министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко поздравила музейных работников с юбилейной датой. «Основанный более века назад, Камчатский краевой объединенный музей сегодня является уникальным хранителем, истории, культуры и традиций Камчатского края. Сегодня фонд музея насчитывает более 136 тысяч единиц хранения, ежегодно учреждение посещают более 20 тысяч человек», — отметила она.