В Альметьевске решили построить картинную галерею

Компания «Татнефть» запланировала построить новую картинную галерею в Альметьевске. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, проект нового культурного пространства представили на общественном совете по развитию юго-востока республики. Отмечается, что здание решили построить на пустыре рядом с музыкальным колледжем на улице Нефтяников.

«Не торговые центры должны быть местом встречи молодежи, а такие локации. Мы хотим, чтобы новые объекты для культурной жизни появились в каждом городе юго-востока», — подчеркнул руководитель «Татнефть» Наиль Маганов.

Согласно материалу, в будущей галерее будут проходить выставки, а также откроются кружки для детей. Кроме того, в здании разместят ресторан, а на его крыше будет построят открытую площадку для прогулок.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге захотели создать музей уральского искусства XX века. Заведующая кафедрой истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Тамара Галеева пояснила, что авторы инициативы выступают за то, чтобы собрать в одном месте творения уральских художников и воспрепятствовать их попаданию в руки коллекционеров или в частные музеи.