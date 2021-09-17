Недопуск омбудсмена из Европы на самолет в Москву объяснили

Омбудсмен Йозеф Зигель не полетел в Москву наблюдать за выборами из-за теста на COVID-19

Генсека Европейского института омбудсменов Йозефа Зигеля, планировавшего наблюдать на выборах в Государственную Думу РФ, не пустили на самолет в Москву из-за отсутствия отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом Зигель рассказал РИА Новости.

«Я сдал тест, но получение результата затянулось, а когда результата нет, то нельзя зарегистрироваться [на посадку в самолет]», — заявил омбудсмен. Он добавил, что недопуск на рейс произошел только из-за ПЦР-теста. По словам Зигеля, он надеялся, что к моменту регистрации на рейс у него уже будут готовые результаты. Также он сообщил, что не полетит в Москву другим самолетом.

Ранее в Общественной палате России сообщили, что Зигеля не пустили на рейс австрийские пограничники в аэропорту Вены. Представитель палат назвал произошедшее «вопиющим случаем государственной цензуры». Присутствие Зигеля в качестве эксперта по наблюдению на выборах в Госдуму ранее уже анонсировали.

Выборы в Государственную Думу России стартовали 17 и завершатся 19 сентября. Кроме депутатов федерального парламента, в девяти регионах граждане выбирают главу субъекта, а в 39 регионах — депутатов местных законодательных органов государственной власти.