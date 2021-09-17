Австрийские пограничники не пустили в самолет собравшегося в Россию наблюдателя

ОП РФ: пограничники в Австрии не пустили в самолет омбудсмена, летевшего в Россию

Австрийские пограничники не пустили в самолет омбудсмена, летевшего в Москву для наблюдения за выборами в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева.

Речь идет о генеральном секретаре Европейского института омбудсменов Йозефе Зигеле. Он планировал присутствовать на выборах в России в качестве иностранного эксперта. В ОП РФ назвали произошедшее «вопиющим случаем государственной цензуры».

Сотрудники австрийской пограничной службы объяснили свои действия санитарными ограничениями. Григорьев заявил, что Зигеле не прошел контроль в аэропорту Вены, так как данные о результате его ПЦР-теста не поступили в служебную базу данных. При этом омбудсмен сдал тест два раза, один из которых был прямо в аэропорту.

В ОП РФ расценили действия пограничников, как «вмешательство в выборы и в общественный контроль». Присутствие Зигеле на российских выборах уже было анонсировано Общественной палатой.

Ранее в МИД России потребовали от США не вмешиваться в выборы в Государственную Думу. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что американской стороне передали все материалы, доказывающие попытки Вашингтона повлиять на российский электоральный процесс.

Выборы в Государственную Думу России пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов парламента, в 9 регионах граждане выбирают главу субъекта, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.