Бывший СССР
 
Последние новости
Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Годовалая россиянка утонула в ванной во время шестых родов ее матери
Telegram назвали новым даркнетом для преступников
На паспорте Шойгу заметили именную обложку с дореформенной орфографией
Россиянам назвали еще один способ проникнуть в Европу
Появилось видео встречи исчезнувшей в московском аэропорту собаки с хозяйкой 
Перечислены лучшие дешевые смартфоны
Бывший продюсер «Дома-2» заявила о конце шоу
Во Вьетнаме скрестили советскую и американскую пушки
Новости партнеров
Прослушать новость

Токаев предложил создать в Казахстане гуманитарный хаб для помощи Афганистану

Президент Казахстана предложил ШОС создать международный хаб для помощи Афганистану
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Казахстан готов оказать посильную помощь жителям Афганистана и предлагает создать на своей территории гуманитарный хаб на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

По словам политика, после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Он указал, что, учитывая уже имеющуюся в Казахстане инфраструктуру, международный хаб мог бы решить ряд гуманитарных и экономических вопросов для пострадавших от войны.

Ранее ООН собрала гуманитарную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов для Афганистана в ходе конференции в Женеве. Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.

Позже верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Афганистану нужна срочная и устойчивая поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса. Он подчеркнул, что еще до прихода талибов более 18 миллионов афганцев или около половины населения нуждались в гуманитарной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США из Афганистана
Посетивший Афганистан представитель ООН описал жизнь в стране «безнадежностью»
Для Афганистана собрали 1,1 миллиарда долларов за одно мероприятие
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 4 августа

Страх и ненависть на Иссык-Куле.

Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
20:2515 сентября

Появилось видео разгона протестующих в Минске светошумовыми гранатами

19:3215 сентября

На Украине Моргенштерна повторно признали угрозой национальной безопасности

19:2115 сентября

На Украине чиновница с ностальгией вспомнила СССР и вызвала шквал критики

Бывший СССР00:0230 июля

Слили в трубу.

Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
19:2515 сентября

Россия заявила об отказе Украины вернуться к очным переговорам по Донбассу

19:0515 сентября

На Украине предложили назвать площадь в честь актера гачи-порнофильмов

18:5315 сентября

Украина заявила о возвращении себе влияния в Центральной Европе

Бывший СССР00:0224 июля

«Мусор с советским менталитетом»

В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
18:3715 сентября

ДНР и ЛНР создадут единую таможенную зону

18:2215 сентября

В Узбекистане двое мошенников попытались продать купюру в миллион долларов

18:0215 сентября

Украина прокомментировала обстрел белорусского погранзнака

Россия
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
В США заявили о неуверенности в вопросе повторной вакцинации от COVID-19
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Еврокомиссия создаст управление по ЧС в области здравоохранения
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
В Афганистане появился черный рынок виз
В США полицейские в упор расстреляли чернокожего с мачете
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал о военных учениях с Россией и вспомнил Зеленского
Лукашенко рассказал о рисках силового разрешения конфликтов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Грузии члена правящей партии заподозрили в нападении на журналиста
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Названа пострадавшая от подорожания газа в Европе отрасль
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Назван срок появления самолетов на водороде
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Россиянам спрогнозировали будущее рубля осенью
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Забастовки вынудили крупнейшую транспортную компанию поднять зарплаты
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
В США снимут ремейк фильма «Телохранитель»
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Директор Театра Вахтангова объяснил многомиллионные заработки Олега Меньшикова
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Уголовное дело против избившего хоккеиста Александра Паля прекращено
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Lucid Air официально стал самым дальнобойным электромобилем
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
Автомобили Genesis научатся узнавать владельцев в лицо
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
Ford представил обновленную Fiesta
Видео: cамый желанный Porsche 911 в мире
Как маркетологи Porsche очаровали меня наклейкой на двери
Раскрыты сроки появления нового внедорожника Isuzu в России
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Археологи раскопали в Смоленске остатки крепости IX-X века
Все материалы