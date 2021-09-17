Токаев предложил создать в Казахстане гуманитарный хаб для помощи Афганистану

Казахстан готов оказать посильную помощь жителям Афганистана и предлагает создать на своей территории гуманитарный хаб на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

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По словам политика, после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Он указал, что, учитывая уже имеющуюся в Казахстане инфраструктуру, международный хаб мог бы решить ряд гуманитарных и экономических вопросов для пострадавших от войны.

Ранее ООН собрала гуманитарную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов для Афганистана в ходе конференции в Женеве. Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.

Позже верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Афганистану нужна срочная и устойчивая поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса. Он подчеркнул, что еще до прихода талибов более 18 миллионов афганцев или около половины населения нуждались в гуманитарной помощи.