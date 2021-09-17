Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок упал в пятницу, 17 сентября, на фоне динамики внешних рынков, свидетельствуют данные Московской биржи. На момент завершения основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 0,48 процента до 4025,82 пункта, долларовый индекс РТС (RTSI) — на 0,77 процента до 1742,07 пункта. К 18:40 курс доллара вырос на 0,29 рубля до 72,84 рубля, курс евро прибавил несколько копеек до 85,42 рубля.

Негативное влияние на курс валюты и индексы оказал падающий рынок нефти. На 18:40 стоимость сырья марки Brent упала на 1,1 процента до 74,84 доллара за баррель, WTI — на 1,3 процента до 71,62 доллара.

Стремительный рост 17 сентября показала девелоперская группа компаний «Самолет», чьи акции взлетели на максимуме на 9,54 процента до 5800 рублей за штуку. Подорожание произошло в ожидании скорой сделки по покупке компании «СПб Реновация», одобренную советом директоров «Самолета» 16 сентября. За последние два дня акции застройщика выросли в целом на 17,67 процента — с 4929 до 5800 рубля за единицу. На момент закрытия торгов они торговались по 5550 рублей за штуку (плюс 4,82 процента).

Среди акций «голубых фишек» лидирующие места заняли TCS Group — плюс 3,15 процента (6759,6 рубля за акцию), «Сбербанк» — плюс 1,27 процента (331,15 рубля) и МТС — плюс 0,73 процента (332,05 рубля). Больше всего потеряли в стоимости акции компаний «Новатэк» — минус 2,44 процента (1854,2 рубля), НЛМК — 2,36 процента (221,28 рубля) и «Татнефть» — минус 1,97 процента (498,7 рубля).

17 сентября на фондовом рынке наступила «Ведьмина пятница» — день, в который истекают фьючерсные контракты и опционы, что приводит к «магии» — резкому росту объема торгов и изменению стоимости базовых активов. «Ведьмина пятница» наступает четыре раза в год — в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.