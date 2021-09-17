На Кипре умерла пожилая туристка из России

На Кипре умерла 81-летняя туристка из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник полиции республики.

Отмечается, что происшествие произошло сегодня, 17 сентября, около 11:35 утра в районе Gold Fish в приморском поселке Ороклини, к северо-востоку от города Ларнака. Случайные прохожие заметили пожилую туристку, которая лежала на земле в 300 метрах от спасательной вышки. По информации полиции, женщина потеряла сознание, когда выходила из моря на пляж.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали россиянке первую помощь. Позже туристку доставили в больницу Ларнаки, где несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Сообщается, что патологоанатомическое исследование будет проведено в ближайшие дни.

Ранее в сентябре стало известно о туристке, которая пережила кораблекрушение с двумя детьми, и умерла. Женщина выживала в открытом море четыре дня. Ради спасения детей, она кормила их грудью.