Белорусских школьников начали сгонять на празднование Дня народного единства

В Гомеле родителей попросили «обеспечить явку» школьников на День народного единства

В белорусском городе Гомель школьников начали сгонять на праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства. Об этом пишет Telegram-канал портала Naviny.by.

По словам журналистов, в редакцию поступил скриншот переписки из чата одного из классов гомельской школы.

Отмечается, что классный руководитель попросил родителей «обеспечить явку» школьников на официальное мероприятие. Педагог сообщил, что от каждого класса требуется по 5-7 учащихся. При этом в названии самого праздника учитель допустил орфографическую ошибку.

7 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об учреждении в республике Дня народного единства. В качестве даты его проведения было выбрано 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом.

Подобное решение белорусского руководство вызвало возмущение польских властей. В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши заявили, что такой жест «серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы».