Бывшего главу разведки Южной Кореи приговорили к девяти годам тюрьмы

Высший суд Сеула приговорил бывшего главу Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Вон Сэ Хуна к девяти годам тюремного заключения по делу о вмешательстве в политический процесс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

В судебном заключении сказано, что действия Вон Сэ Хуна не соответствуют задачам национальной безопасности, для которых существует разведка. Его обвинили в нарушении политического нейтралитета службы, закрепленного конституционно.

По информации агентства, экс-глава южнокорейской разведки принес бюджету страны убытки более чем на девять миллионов долларов, а также бы признан виновным в 13 случаях злоупотребления властью. Его также ограничили в гражданских и политических правах на семь лет.

15 сентября сообщалось, что власти Южной Кореи решили созвать заседание Совета национальной безопасности из-за ракетных пусков КНДР в сторону Японского моря. Президента страны Мун Чжэ Ина проинформировали о произведенных пусках со стороны Северной Кореи. Такое же решение приняла и Япония.