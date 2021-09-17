Раскрыта тема телефонного разговора Путина с президентом Финляндии

Раскрыта тема телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Саули Ниинисте, который они провели 17 сентября. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.

В ходе звонка главы государств обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Афганистане. Кроме того, во время беседы они рассмотрели вопросы арктической инициативы, европейской безопасности и стратегической автономии ЕС.

Ранее Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время диалога лидеры поговорили о военно-технической поддержке стран-членов ОДКБ. Также стороны коснулись методов совместной борьбы с пандемией коронавируса и других вопросов повестки отношений России и Казахстана.