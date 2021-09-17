В Крыму ответили на заявления о планах России разделить Украину на восемь частей

Развал Украины может произойти не из-за действий России, а на фоне политики киевских властей во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Это предрек член Совета федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью News.ru.

Так он ответил на заявления экс-главы областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгия Туки, который заявил о планах России разделить Украину на восемь частей. Цеков уточнил, что Тука, отправленный в отставку несколько лет назад, подобными фразами просто пытается напомнить о себе.

«В Киеве до сих пор не видят, что Украина — это не моногосударство, не страна украинских нациков. Она состоит из множества национальностей, культур и языков. Если они это не учтут, то Украина сама и развалится», — подчеркнул Цеков.

Он уточнил, что Украина рискует потерять территории, если продолжит угрожать вооруженными действиями самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам или проведет в отношении ЛДНР военную операцию.

Ранее Цеков заявил, что Украина, Польша и Литва никогда не смогут победить Россию ни в политическом, ни в военном противостоянии. Государства одержимы внутренними противоречиями, а также зависимы от более крупных стран и, несмотря на русофобскую риторику, не решатся выступить против России, добавил он.