Трамп засомневался в самостоятельности Байдена на посту президента США

Дональд Трамп: члены администрации или люди Обамы могут управлять США за Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп засомневался, что его преемник на посту главы государства Джо Байден самостоятельно управляет страной. Таким мнением политик поделился с изданием The Federalist.

По словам Трампа, руководством вместо действующего лидера могут заниматься члены его администрации или люди экс-президента Барака Обамы. Политик также отметил, что кто-то регулярно выключает микрофон в ходе выступлений Байдена. «Вчера это было безумие. Он был на середине предложения, и они выключили микрофон и приглушили свет», — рассказал он о недавнем инциденте.

Речь идет о случае, который произошел 12 сентября. Тогда Белый дом внезапно прервал трансляцию официальной встречи Байдена с чиновниками в штате Айдахо, передает Fox News. В ходе встречи обсуждалась ликвидация последствий сильнейших лесных пожаров, прошедших в некоторых регионах США. По информации издания, сотрудники американской администрации не в первый раз препятствуют публичным высказываниям президента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у Байдена. По ее словам, американского лидера в поездках сопровождает врач, который контролирует состояние его здоровья и регулярно проводит осмотры. Среди причин регулярного кашля политик назвала легкую простуду и першение в горле.