Трамп засомневался в самостоятельности Байдена на посту президента США

Бывший президент США Дональд Трамп засомневался, что его преемник на посту главы государства Джо Байден самостоятельно управляет страной. Таким мнением политик поделился с изданием The Federalist.
По словам Трампа, руководством вместо действующего лидера могут заниматься члены его администрации или люди экс-президента Барака Обамы. Политик также отметил, что кто-то регулярно выключает микрофон в ходе выступлений Байдена. «Вчера это было безумие. Он был на середине предложения, и они выключили микрофон и приглушили свет», — рассказал он о недавнем инциденте.
Речь идет о случае, который произошел 12 сентября. Тогда Белый дом внезапно прервал трансляцию официальной встречи Байдена с чиновниками в штате Айдахо, передает Fox News. В ходе встречи обсуждалась ликвидация последствий сильнейших лесных пожаров, прошедших в некоторых регионах США. По информации издания, сотрудники американской администрации не в первый раз препятствуют публичным высказываниям президента.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у Байдена. По ее словам, американского лидера в поездках сопровождает врач, который контролирует состояние его здоровья и регулярно проводит осмотры. Среди причин регулярного кашля политик назвала легкую простуду и першение в горле.