Школьник из Мелитополя во время стрима растоптал учебник украинского языка

Школьник из города Мелитополь Запорожской области во время прямого эфира в Instagram растоптал учебник по украинскому языку для 11 класса. Об этом пишет «Униан».

На стриме, который он проводил со своими сверстниками, юноша решил демонстративно потоптаться по книге. Все это сопровождалось одобрением его друзей, а также призывами с их стороны помочиться на учебник.

Позднее на своей странице в Instagram он извинился за такой поступок. «Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал», — написал школьник в сторис. Кроме того, в TikTok он выложил видео с извинениями, на котором сделал вид, что плачет, и под драматичную музыку несколько раз перекрестился.

Ранее украинский одиннадцатиклассник из города Днепр устроил скандал на уроке патриотического воспитания. Его возмущение вызвали военные, которые пришли к школьникам в класс и разговаривали на русском и «ломаном» украинском языках.