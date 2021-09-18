В Бурятии скончалась секретарь УИК

Секретарь участковой избирательной комиссии (УИК) в Бурятии Дулма Налханова скончалась на 43-м году жизни. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Панфилова, передает ТАСС.

Умерла секретарь УИК в субботу, 18 сентября. По словам Памфиловой, это «очень печальная весть». Причина смерти не раскрывается.

Налханова работала на избирательном участке №501 в Окинском районе, а в самой системе — более десяти лет, сообщила Памфилова. «И за безупречную работу по подготовке и проведению выборов была награждена почетной грамотой избирательной комиссии республики и ЦИК и письмом президента с благодарностью за работу», — добавила председатель комиссии.

У Налхановой осталось трое детей: сыновья восьми, 13 и 19 лет. В первый день выборов, 17 сентября, она также работала, следя за ходом голосования. Уточняется, что никаких происшествий и жалоб на состояние здоровья не было.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в регионах страны, в том числе и в Москве, с 17 по 19 сентября.