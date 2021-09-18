На Украине назвали «убийцу» химической промышленности в стране

Эксперт по энергетическим рынкам, бывший пресс-секретарь компании «Нафтогаз» Валентин Землянский назвал «убийцу» украинской химической промышленности в эфире CapitalTV на YouTube.

По мнению Землянского, химпром в стране убивают высокие цены на газ, из-за чего эта сфера теряет конкурентоспособность в сравнении с Белоруссией и Молдавией. Он отметил, что закупочная цена газа у Молдавии в этом году составляла 148 долларов за тысячу кубометров, для конечных потребителей она была на уровне 247 долларов. «Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей», — констатировал он.

Эксперт поинтересовался, как химическая промышленность Украины сможет конкурировать с Белоруссией, если та в следующем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.

Ранее украинский журналист Владимир Синельников заявил, что подорожание газа на мировых рынках окажет катастрофическое влияние на благосостояние украинского народа. По его словам, тарифы на газ осенью–зимой 2021 года снова повысятся, так как Украина закупает его у Словакии по рыночной стоимости.