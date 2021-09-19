Мужчина бросил девушку с новой татуировкой с его инициалами в интимном месте

Молодой человек расстался с девушкой после того, как она сделала татуировку с его инициалами на интимном месте. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя британка Меган Кэри (Megan Carey) рассказала, что встречалась с возлюбленным на протяжении восьми месяцев. Однажды после серьезной ссоры она решила нанести на тело его инициалы. По словам девушки, в тот момент они много ругались, однако вопреки этому она отправилась в тату-салон.

«Мастер в салоне посмеялся надо мной и сделал маленькое тату, чтобы в будущем я могла его перекрыть. Он даже не взял с меня деньги, — пояснила Кэри. — Друзья тоже отговаривали меня и даже называли идиоткой, но я никого не слушала».

Согласно материалу, студентке нанесли сердце с буквой J в области бикини. Отмечается, что молодой человек, увидев посвященное ему тату, не придал ему значения. По словам Кэри, через две недели после похода в салон, возлюбленный бросил ее, написав сообщение в мессенджере.

«Я начала смеяться, потому что вспомнила про тату, а затем чуть не разрыдалась. Я очень жалею, что совершила этот глупый поступок, и советую девушкам не повторять моих ошибок — ни один парень того не стоит», — заключила Кэри и добавила, что планирует свести рисунок или перекрыть его другим изображением в ближайшее время.

Ранее в сентябре девушка с тату по всему телу показала единственный постыдный для нее рисунок. По словам 25-летней Сары-Джейн Синклэр, единственная татуировка, о которой она действительно сожалеет, это имя ее бывшего молодого человека на ягодице. «Мы встречались всего две недели, но тогда мне казалось, что это потрясающий человек. А я очень импульсивна в отношении наколок», — посетовала она.