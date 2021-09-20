Армения запланировала выпускать вакцину «Спутник Лайт»

Власти Армении планируют наладить выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и уже начали технологическую подготовку к этому процессу. С таким заявлением выступил вице-премьер республики Мгер Григорян, пишет «Sputnik Армения».

Политик поблагодарил Москву за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и сказал, что запуск производства препарата будет проходить под контролем российских специалистов. При этом точных сроков начала выпуска вакцины он не назвал.

«Посредством Российского фонда прямых инвестиций было приобретено несколько партий вакцины "Спутник V", а также организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" в Армении», — указал Григорян.

Министерство здравоохранения Армении одобрило к применению "Спутник Лайт" 6 сентября. Предполагается, что препарат будет использоваться в качестве бустера для других прививок от коронавируса. По последним данным, коронавирусом в республике с начала пандемии заразились свыше 254 тысяч человек, жертвами инфекции стали более пяти тысяч пациентов.