Финансовый гуру активно призывал отказаться от вакцин и умер от коронавируса

В Великобритании финансовый гуру, выступавший против вакцин от коронавируса, Алан Стил (Alan Steel) умер от COVID-19 после месячный борьбы с болезнью, пишет Daily Mail.

74-летний мужчина, известный как «антипрививочник», скончался в прошлую среду, 15 сентября, после того, как был госпитализирован с вирусом. За несколько часов до того, как его поместили в реанимацию, он посоветовал друзьям «держать пальцы скрещенными». С самого начала пандемии Стил активно призывал отказаться от вакцинации.

Заболев коронавирусом в августе, он не сразу признался подписчикам, что лежит в больнице. Около двух недель назад мужчина рассказал, что до сих пор «на кислороде». «Сегодня перехожу в реанимацию. Это одна неприятная болезнь. Скрестив пальцы, я справлюсь», — обратился он к пользователям.

Ранее заболевший COVID-19 58-летний противник вакцинации Лесли Лоуренсон (Leslie Lawrenson) из английского города Борнмут, графство Дорсет, недооценил степень тяжести заболевания и умер. За девять дней до смерти он записал видео, в котором рассказал, что чем-то заболел и надеется: это коронавирус.