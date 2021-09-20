На российской трассе в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В результате лобового столкновения легкого автомобиля и микроавтобуса на трассе Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области погибли два человека, в их числе один ребенок, и еще десять пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что двое погибших находились в легковом автомобиле, всего в нем было четыре человека. Восемь человек, которые были в микроавтобусе, получили легкие травмы.

Микроавтобус перевозил по российской трассе вахтовиков из Калмыкии. По данным МВД, ДТП могло произойти из-за погодных условий — в момент аварии шел проливной дождь.

Ранее под Воронежем в ДТП с пьяным водителем «КамАЗа» погибли пять человек. Авария произошла из-за того, что водитель «КамАЗа» наехал на стоящий Ford и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.