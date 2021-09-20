Школьницу отправили учиться на дому из-за страха глобального потепления

Жительница британского города Уилмслоу Клэр Грегори (Clare Gregory) забрала свою семилетнюю дочь Кору (Cora) из школы на домашнее обучение из-за страхов об изменении климата. 39-летняя женщина решила самостоятельно приучать ребенка к осознанному и экологичному поведению, сосредоточить внимание девочки на способах замедления глобального потепления, пишет издание Daily Mirror.

Мать двоих детей Клэр и ее 44-летний супруг Кристиан (Christian) с января 2021 года решили старшую дочь учить на дому, так как, по их мнению, этот опыт принесет ребенку больше практической пользы в познании явлений природы. Девочку учат выращивать овощи и ухаживать за специально купленными для занятий цыплятами. Британские родители вдохновляются эковоспитанием в таких странах как Норвегия, Финляндиия и Дания, приводят дочери в пример экоактивистку Грету Тунберг.

«Мы хотели, чтобы образование Коры было более экологичным. Как родители, чувствуем, что делается недостаточно для преодоления климатического кризиса и беспокоимся о том, что ждет наших детей и внуков в будущем. Мы с дочкой уже узнали, что означает свободный выгул кур и органические продукты, сейчас работаем над производством первых в стране яиц с нулевым выбросом углерода», — объясняет Клэр. Женщина добавила, что знакомые семьи неоднозначно оценивают выбранный подход для образования Коры. При этом семья нацелена позднее провести аналогичное обучение и для сына Кита (Kit), которому сейчас чуть больше года.

В августе Тунберг снялась для Vogue и обвинила в загрязнении природы модные дома. Согласно данным ООН, производители одежды и аксессуаров находятся на втором месте среди отраслей промышленности по ущербу для окружающей среды. На выпуск вещей ежегодно тратится 93 миллиарда кубометров воды, которых хватило бы для покрытия первостепенных нужд пяти миллионов человек.