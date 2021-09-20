Главе ЦИК подарили футболку с енотом

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов подарил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой футболку с енотом. Об этом сообщают «Известия».

Именно этого зверька предложили сделать новым символом штаба, после того, как 17 сентября на одном из избирательных участков пришлось ловить питомца по кличке Том.

Венедиктов написал на своей странице в Twitter, что избиратель выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии 1262 в Москве, и животное семь минут убегало от полицейских.

Ранее Памфилова заявила, что данные о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов голосования на выборах в Госдуму являются «уткой». По ее словам, результаты выборов будут подсчитаны в ближайшее время.

