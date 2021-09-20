Памфилова прокомментировала данные о переносе итогов голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что данные о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов голосования на выборах в Госдуму являются «уткой». Об это пишет РИА Новости.

По ее словам, результаты выборов будут подсчитаны в ближайшее время.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев спрогнозировал сроки окончательного подведения итогов выборов. По его словам, это может произойти к утру. Булаев пояснил, что окончательные цифры по явке будут названы в понедельник, 20 сентября.

Выборы завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.