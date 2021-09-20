Исламизацию Берлина назвали «наследием Меркель»

Беженцы из Сирии оставили самый яркий культурный след в облике столицы Германии за последние 60 лет. Bloomberg относит исламизацию Берлина к «наследию» канцлера страны Ангелы Меркель, покидающей свой пост в 2021 году.

Улицу Зонненаллее в берлинском районе Нойкельн называют «арабской улицей». Сирийцы, проживающие там, постарались воссоздать в этой местности свои воспоминания о доме. На Зонненаллее они могут купить халяльное мясо, свежие фисташки и арабские сладости у продавцов, говорящих на их родном языке. У женщин есть возможность купить хиджаб и посетить специальную «женскую» парикмахерскую, а у мужчин — помолиться в мечети и встретиться в кафе, воссоздающем атмосферу сирийских кварталов.

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Жизнь Зонненаллее — один из самых ярких символов наследия канцлера Ангелы Меркель. В 2015 году глава Германии заявила, что страна откроет границы для миллиона сирийских беженцев. Решение Меркель вызвало рекордный наплыв мигрантов за всю историю государства и не раз подвергалось критике, однако искоренить его последствия было уже невозможно. Политика канцлера сильно изменила «внешность» Берлина — до этого так повлиять на облик столицы удалось лишь турецким рабочим, число которых резко выросло в 1960-х годах.

Хотя Зонненаллее традиционно была «домом» для этнических меньшинств Германии, в основном ливанцев и турок, после 2015 года она стала больше похожа на маленькую Сирию. Мигранты устроились здесь на работу в ресторанах, магазинах и туристических агентствах, и со временем для Зонненаллее стали характерны запахи традиционной сирийской кухни. «Когда вы вступаете на улицу, вы забываете, что находитесь в Германии», — сказал палестинец Яман Азиме, который в детстве переехал в Берлин из лагеря беженцев в Дамаске. А местный плотник Мохаммед Мандо заходит на «арабскую улицу» всякий раз, когда чувствует себя одиноким, «просто чтобы увидеть людей» из разных районов Сирии, друзей, которых он приобрел здесь за последние несколько лет. «Эта улица напоминает мне старые добрые времена в Сирии», — рассказывает он.