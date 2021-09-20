Французские политики расхвалили Крым и сравнили его с Лазурным Берегом

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен, прибывший в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ, сравнил полуостров с Лазурным Берегом. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, политик похвалил туристический потенциал Крыма, назвав его «очень хорошим».

В свою очередь, депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер отметил мягкий климат и спокойную обстановку на полуострове. «Мы посетили Севастополь, Симферополь, Ялту. Нигде мы не видели скопления полицейских. Ситуация спокойная», — сказал он.

Ранее в сентябре президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предрек Крыму превращение в «новую Анталью». Эксперт предположил, что появление на полуострове «крупных игроков» туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры в регионе. «Полагаю, что полностью соотношение "инфраструктура-сервис-цена" будет достигнуто к 2030 году», — предположил он.