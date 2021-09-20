Перед нападением в Перми предполагаемый стрелок написал манифест

Перед нападением на университет в Перми предполагаемый стрелок составил свой манифест

Перед нападением на университет в Перми предполагаемый стрелок Тимур Б. оставил манифест, опубликовав его на странице «ВКонтакте». На данный момент пост в соцсети уже удален.

Стрельба в пермском университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза. По последней информации, нападавшего ликвидировали.

В вузе сообщили о четырех пострадавших. Региональный Минздрав заявил, что пострадали более десяти человек. По предварительным данным, есть погибшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийстве двух и более лиц») УК РФ, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.