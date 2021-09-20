В России захотели запретить ночные рейсы на части площадок после крушения L-410

Росавиация может отменить ночные посадки без приборов после крушения L-410 под Иркутском

В Росавиации предложили проанализировать необходимость запретить ночные рейсы на недостаточно оборудованных для посадки площадках. Такое решение в ведомстве приняли после крушения самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу Росавиации, который есть в распоряжении «Ъ», крушение самолета L-410 при повторном заходе на посадку ночью связано с отсутствием на площадке наземного оборудования для захода на посадку.

По словам гендиректора компании «Вельтласт» Дмитрия Шаповалова, сегодня посадки самолетов ночью во время сложных метеоусловий запрещены, однако иногда они бывают неизбежны в удаленных населенных пунктах. Кроме того, из двух тысяч посадочных площадок полный комплект метеорологического оборудования есть лишь у некоторых из них.

Самолет L-410 рухнул вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения L-410 два черных ящика.

