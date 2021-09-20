В Польше раскритиковали прошедшие в России выборы в Госдуму

В МИД Польши заявили о «незаконном» проведении выборов в Госдуму в Крыму

Министерство иностранных дел Польши раскритиковало несколько аспектов прошедших в России выборов в Государственную Думу. В заявлении ведомства, где излагается позиция Варшавы по данному вопросу, подчеркнули, что власти республики считают незаконным проведение выборов на территории Крыма, пишет ТАСС.

В опубликованном послании польская сторона выразила разочарование из-за того, что власти страны «воспрепятствовали организации миссии ОБСЕ». Представители внешнеполитического ведомства указали, что такие действия вызывают сомнения относительно намерений Москвы отстаивать демократические ценности, а также «являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех государств — членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы».

В Варшаве отметили, что легитимность новых депутатов также остается под вопросом, поскольку в стране проводилась «кампания, направленная против гражданского общества, оппозиции и свободных СМИ». В МИД Польши добавили, что республика «считает незаконным» проведение выборов на Крымском полуострове, который «оккупирован Российской Федерацией», а также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) сообщили о нарушениях, якобы замеченных в ходе выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Верховный представитель Брюсселя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз отказывается признавать выборы, проведенные в Крыму, так как полуостров, согласно позиции объединения, не является частью России.

До этого аналогичную позицию выразили США. Госдепартамент передал отказ Вашингтона признавать выборы в Крыму, а также сообщил, что имеет информацию о «серьезных нарушениях избирательного процесса». В ведомстве призвали правительство России выполнять «международные обязательства».