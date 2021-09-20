МИД России потребовал от талибов выполнения обещаний

«Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) должен выполнить свои обещания по стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

По словам дипломата, проблемы в Афганистане обернулись для России и стран Центральной Азии ростом экстремистских рисков. В МИД потребовали от талибов стабилизировать внутриполитическую ситуацию в государстве.

«Мы ожидаем от движения "Талибан" выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — сообщил Руденко.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, как Москва взаимодействует с радикальным движением. По его словам, на данный момент все рабочие вопросы с талибами решаются. Дипломат подчеркнул, что альтернативы власти боевиков в стране нет, однако долгоиграющие выводы делать пока рано.