В Брянске объяснили «вброс» бюллетеней на одном из участков

В Центре общественного наблюдения Брянской области дали свои объяснения видеозапись с попыткой «вбросить» в урну для голосования стопку бюллетеней на участке в поселке Клетня. Работники центра назвали это ошибкой члена участковой избирательной комиссии (УИК), которая неправильно поняла процедуру голосования на дому и решила опустить бюллетени в общую урну вместо того, чтобы запечатать их в сейф-пакет. Сообщение регионального центра приводит РИА Новости.

Ранее в сеть попала запись, на которой видно, что женщина «вбрасывает» стопку бюллетеней в ящик для голосования на избирательном участке в Клетне. Позже схожий случай зафиксировали на еще одном участке в Новозыбкове. В областной избирательной комиссии заявили, что председателей двух УИК отстранили от работы, а бюллетени признали недействительными.

«Общественным наблюдателям удалось восстановить картину происшествия. Оказалось, что стопка бюллетеней была привезена в УИК с надомного голосования. Но вместо того, чтобы их запечатать в сейф-пакет и затем вскрыть при подсчете голосов, член УИК решила сразу переместить их в общую урну для голосования. Однако правовую оценку произошедшему дадут правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину высокой явки на выборах. По ее словам, это новации в законодательстве, а также возможность голосования в течение трех дней.