ЦИК Якутии рассмотрит заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму

ЦИК Якутии: в среду будут рассмотрены заявления о пересчете голосов на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Якутии рассмотрит заявления партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» о пересчете голосов на выборах в Государственную думу республики. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Евгений Федоров, его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки 100 процентов протоколов в Якутии КПРФ набрала наибольшее количество голосов. Коммунисты набрали 35,15 процента, «Единая Россия» получила 33,22 процента, на третьем месте оказались «Новые люди» с 9,87 процентами голосов.

По словам Федорова, заявления партий о пересчете голосов будут рассмотрены в среду, 22 сентября.

Трехдневные выборы в России завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех субъектах страны. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Проголосовать можно было как на избирательных участках, так и онлайн.