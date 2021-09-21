На фестивале Geek Picnic в Москве покажут первое в России летающее такси

2 октября на Винзаводе в Москве пройдет фестиваль науки и образования Geek Picnic

На Винзаводе в Москве 2 октября пройдет международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. На нем покажут первое в

России летающее такси и роботизированных младенцев. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Событие посвящено вопросам образования, в программе будут представлены обучающие активности и программы развития для всех возрастов. Самые юные гости смогут пройти уроки игрового развития от Playshool фонда Рыбакова. Дети постарше поучаствуют в программе архитектурных и электро-конструкторов от Wood Games и Steam Toys.

Новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности для учеников младших классов представит технологическая компания Devar, разработавшая платформу дополненной реальности MyWebAR. На фестивале можно будет увидеть героев знаменитой игры CUT THE ROPE, помещенных в дополненную реальность детских книжных изданий.

Спортивные матчи между командами роботов проведет команда Лицея №30 из Санкт-Петербурга. Под руководством школьников юные гости фестиваля смогут сами собрать робота, который будет участвовать в кибер-соревнованиях. Кроме того, ведущие технологические вузы России представят абитуриентам свои разработки.

Шоу промышленных роботов представит один из ведущих разработчиков Art&Science перформансов SENCE.

Самые интересные высокотехнологичные новинки покажут команды разработчиков в зоне стартапов, она будет наиболее интересна для взрослых гостей фестиваля. Именно там можно будет увидеть летающее такси Hoover Surf, роботизированных младенцев и в целом самых разных роботов, а также другие новинки.

Отдельная площадка будет посвящена вопросам карьерного консалтинга, HR и трудоустройства в области IT и высоких технологий. Ведущие российские компании представят свои вакансии и будут готовы познакомиться с потенциальными кандидатами.

Во дворе Винзавода будет сооружена главная сцена фестиваля, на которой выступят режиссер первого сезона культового сериала «Друзья» Пол Лазарус, а также известные российские музыканты и диджеи. Вечером гостей мероприятия ждет музыкальная программа от групп Tesla Boy, Cream Soda, Pompeya и других.

В винном погребе Винзавода будут работать три лектория. Так, лекторий Human сконцентрирует внимание слушателей вокруг медицины и биотехнологий, последствий COVID-19 для организма и психологического состояния людей. В лектории Habitat расскажут о биокатастрофах и их последствиях, вторичном использовании, zero waste, инновационных фуд-технологиях и технологических трансформациях городской среды. Третий лекторий AI/IT — IT/AI будет посвящен цифровизации различных сфер жизни человека: дистанционному образованию, машинному обучению и искусственному интеллекту.

Также организаторы обещают конкурсы косплееров, аллею художников-комиксистов, VR-аттракционы и многое другого интересного для людей любого возраста.

Вход на фестиваль бесплатный с 11 до 21, однако для посещения обязательна предварительная регистрация.