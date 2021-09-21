58-летнего Холифилда собрались вернуть на ринг после нокаута

Сооснователь промоушена Thriller Райан Кавана намерен организовать новый поединок для бывшего чемпиона мира по боксу Эвандера Холифилда. Об этом сообщает MMA Fighting.

Промоутер не думает, что Холифилд должен окончательно оставить ринг после нокаута от бойца смешанного стиля (MMA) Витора Белфорта. Кавана рассчитывает, что 58-летний тяжеловес вернется к выступлениям, несмотря на неудачу.

Кавана признался, что ждал победы Холифилда над Белфортом, несмотря на разницу в возрасте. Он был убежден, что ключевую роль сыграет опыт бывшего чемпиона мира в боксе. Промоутер подчеркнул, что поединок между Белфортом и Холифилдом не был показательным и проходил по правилам профессионального бокса.

Организация боя с участием 58-летнего Холифилда вызвала неодобрение со стороны экспертов и журналистов. Атлетическая комиссия штата Калифорния отказалась выдавать лицензию американцу, что повлекло за собой перенос турнира Thriller в другой штат. 44-летний Белфорт нокаутировал оппонента в первом раунде.

До поединка с Белфортом Холифилд выходил на ринг в мае 2011-го в возрасте 46 лет. Тогда он одержал победу над Брайаном Нильсеном.