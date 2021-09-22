Популярная актриса и модель загорелась на собственном дне рождения

Американская актриса, модель и дизайнер Николь Ричи загорелась на собственном дне рождения и развеселила поклонников. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Инцидент произошел во время празднования 40-летия популярной манекенщицы. На размещенных кадрах знаменитость задувает свечи на торте с собственным изображением и случайно поджигает распущенные волосы пламенем. Ричи засняли во дворе дома в черном платье с глубоким декольте.

«Что ж, пока что 40 — это горячо», — подписала актриса пост, который набрал почти полтора миллиона просмотров за восемь часов.

Подписчиков рассмешило видео модели, о чем они принялись писать в комментариях. «С днем рождения! Не удивлена, что это случилось именно с тобой», «Я испугалась, надеюсь ты в порядке», «Просто легенда, смеюсь в голос», «Мне стыдно, но это очень смешно, с днем рождения!», «Что ж, крутой праздник!», «Ты лучшая», — высказывались фанаты.

В августе 2020 года модель случайно подожгла себя во время ссоры с возлюбленной. На записи с установленных на здании камер наблюдения видно, как Катюша Сильва Мота (Katiuscia Silva Mota) ссорится с девушкой на улице, после чего заходит в подъезд. Через несколько секунд она выбегает из дома, а ее тело охвачено огнем. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за сигареты.

