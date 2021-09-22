Слушателей «Мастерской новых медиа» пригласили в команду Минцифры России

В команду Минцифры России пригласили слушателей «Мастерской новых медиа». Об этом в среду, 22 сентября, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в ходе паблик-тока с участием гендиректора АНО «Диалог» Алексея Гореславского в рамках старта второго модуля обучения мастерской, сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Предполагается, что слушателей привлекут к совершенствованию SMM-блока министерства — подобное решение не только поможет разрешить кадровый дефицит в отрасли, но и эффективно выстроить коммуникацию между государством и обществом.

«Мы делаем большой реформат команды министерства по SMM. У нас есть неплохие наработки, но пока мы как сапожник без сапог — этот блок не до конца сформирован. Все, кто готов обсуждать работу в министерстве в этом блоке и работать в новых реалиях, готов встретиться и обсудить», — заявил Шадаев и подчеркнул, что в настоящее время мало специалистов, готовых перестраиваться под новые форматы.

В свою очередь Гореславский также отметил важность новых форматов коммуникаций и добавил, что технологические способы доставки информации обеспечивают ее максимальную персонализацию для каждого человека. «Традиционные медиа еще очень долго будут задавать определенную повестку, так как журналист традиционных СМИ обучен достоверно и верифицировано формулировать ту информацию, которая может быть человеку доставлена», — пояснил он.

И так мы выходим на формулу, которую Максут Игоревич сегодня сформулировал, – нужно уметь сочетать две вещи: форму, удобную для пользователя, и присутствие в той среде, в которой пользователь уже находится, с адекватностью, которая есть у традиционных медиа Алексей Гореславский Генеральный директор АНО «Диалог»

«Мастерскую новых медиа» организовали АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей» на базе ее образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж». Программа ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» медиаспециалистов, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Программа стартовала 26 августа в Москве, обучение начали около 150 слушателей из всех федеральных округов России.